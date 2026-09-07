Скандальная реклама с могилой блогера Мироновой возмутила Мизулину

Мизулина проверит блогера Миронову после рекламы с фотографией могилы

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заинтересовалась скандальной рекламой блогера Анастасии Мироновой. Поводом стала публикация, в которой для продвижения продукции использовали фотографию могилы, сообщила общественник в телеграм-канале .

По мнению Мизулиной, подобная реклама могла привлечь внимание к малоизвестному бренду за счет провокационного содержания. Она назвала такой подход неуместным.

«Возникает вопрос: с уплатой налогов так же ровно, как с генерацией сомнительного контента? Зададим вопрос соответствующим инстанциям», — написала она.

Глава ЛБИ уточнила, что получила обращения от подписчиков. По ее словам, блогеры, связанные с публикацией рекламы, в том числе продают марафоны в социальных сетях.

Ранее Мизулина заявила, что получила много жалоб на блогера Анастасию Брагину после прогулки голой по Москве.