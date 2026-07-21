Гулявшей голой по Москве треш-блогерше Брагиной назначили 14 суток ареста

Тушинский районный суд Москвы назначил административный арест скандальной блогерше Анастасии Брагиной. Об этом сообщила пресс-служба Судов общей юрисдикции города Москвы.

«Тушинский районный суд города Москвы 21 июля 2026 года рассмотрел дело об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП России в отношении Брагиной Анастасии Александровны», — заявили в ведомстве.

Суд установил, что 19 июля 2026 года девушка нарушила общественный порядок на Волоколамском шоссе. Она появилась в публичном месте в полностью в обнаженном виде, демонстрируя неуважение к окружающим. Ее поведение противоречит принятым моральным нормам.

Суд признал Брагину виновной по данному составу преступления и приговорил к административному аресту на 14 суток.

Ранее Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что получила много жалоб на Брагину от родителей и подростков.