Гулявшей голой по Москве треш-блогерше Брагиной назначили 14 суток ареста
Тушинский районный суд Москвы назначил административный арест скандальной блогерше Анастасии Брагиной. Об этом сообщила пресс-служба Судов общей юрисдикции города Москвы.
«Тушинский районный суд города Москвы 21 июля 2026 года рассмотрел дело об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП России в отношении Брагиной Анастасии Александровны», — заявили в ведомстве.
Суд установил, что 19 июля 2026 года девушка нарушила общественный порядок на Волоколамском шоссе. Она появилась в публичном месте в полностью в обнаженном виде, демонстрируя неуважение к окружающим. Ее поведение противоречит принятым моральным нормам.
Суд признал Брагину виновной по данному составу преступления и приговорил к административному аресту на 14 суток.
Ранее Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что получила много жалоб на Брагину от родителей и подростков.