СК займется лишением гражданства семей подростков, топтавших флаг в Обнинске

Следователи занимаются решением вопроса о лишении гражданства семей детей, которые топтали флаг с изображением георгиевской ленты. Об этом ТАСС сообщил министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин.

«Семьи уехали, но тут важно закончить все юридические процедуры. Они — недавние граждане России, и гражданство должно быть прекращено», — отметил он.

Калугин пояснил, что без процедуры лишения гражданства у них останется возможность снова приехать в Россию, в какой-либо другой регион.

Двое подростков осквернили георгиевскую ленту в Обнинске в начале мая 2025 года. Мальчики потоптались на упавшем с жилого дома на асфальт флаге.

Их выходка попала на камеру видеонаблюдения, а запись опубликовали в Сети. Правоохранители завели уголовное дело о халатности.