СК начал проверку после нападения мигранток на контролеров в Москве

Следственный комитет начал процессуальную проверку после появления в соцсетях сообщений об агрессивном поведении двух приезжих женщин в салоне общественного транспорта в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии правоохранителей, мигранты не оплатили проезд, после чего оскорбили контролеров и применили в их отношении физическую силу.

Доклад о проведении проверки представят в центральный аппарат Следкома, где поручение поставили на контроль.

Кадры конфликта пассажирок автобуса с контролерами разлетелись по соцсетям накануне. Из видео следует, что женщины не успели приложить карточки к валидаторам, поскольку только что вошли в транспорт. Однако контролеры все же выписали им штрафы.

В последнее время москвичи стали массово жаловаться на беспредел со стороны контролеров. Одна из местных жительниц даже столкнулась с угрозами уголовной ответственности.