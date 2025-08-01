Сегодня 16:51 Орут, хамят и угрожают: москвичи пожаловались на контролеров-беспредельщиков Москвичи стали массово жаловаться на произвол контролеров в транспорте 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Общество

Штрафы

Автобусы

Москва

Москвичи начали массово жаловаться в соцсетях на произвол со стороны контролеров в общественном транспорте. Жителям столицы не дают возможность оплатить проезд спустя всего несколько минут после входа в автобус и сразу же выписывают штрафы.

Несколько роликов подобных конфликтов появилось сегодня в Telegram-каналах, освещающих события в столице. В частности, два видео выложил канал «Новости Москвы». Журналисты отметили, что контролеры решили проверить оплату проезда, когда пассажиры только заходили в автобус. В итоге люди не могли приложить карточки к валидаторам, за что им выписали штрафы. И, как оказалось, ситуация эта на самом деле неновая. 360.ru пообщался с несколькими девушками, столкнувшимися с таким отношением. Всех их шокировали действия контролеров и их грубость.

Фото: РИА «Новости»

Одна из пассажирок, студентка московского вуза Алиса, рассказала, что не смогла оплатить проезд сразу при входе, поскольку в автобусе была давка. Она хотела дождаться следующей остановки, когда часть людей выйдет и появится возможность подойти к валидатору. Однако в тот момент в транспорт зашли контролеры.

«Я тянусь оплатить проезд, но меня хватает контролер, говорит мне: „Студенты ***, я вас ненавижу, таких сажать в тюрьму надо“. И очень сильно сжимает мою руку. Я объяснила ситуацию, а ему плевать, орет на меня, обзывает, просит документы», — поделилась Алиса.

Я испугалась, конечно, расплакалась, дала свой паспорт. Подходит какой-то мальчик, начинает орать на контролера, вырывает меня из его рук. Они буквально меня напополам разрывают, я еще и плачу. В итоге мне достался не только штраф, но и синяк на руке.

Другая пассажирка в аналогичной ситуации попробовала вступиться за девушку, но ей также пригрозили штрафом, а при попытке запечатлеть происходящее на камеру один из контролеров ударил по смартфону. «Довели ее не просто до слез, до истерики. А когда я заступилась, мне сказали, что сейчас штраф будет еще и у меня. А когда снимала на камеру, на меня орали, чтобы убрала. И пинали телефон», — возмутилась она.

Фото: РИА «Новости»

Отправила жалобу. Сказали, что посмотрели камеры и все в порядке, нарушений со стороны контроллеров не нашли. Хотя те орали, угрожали, хватали за руки.

Еще одна собеседница 360.ru, представившаяся Юлией, рассказала, что пыталась оспорить штраф. Ей его выписали после того, как не смогла оплатить поездку из-за сбоя в валидаторе. Причем слушать ее объяснения контролеры не стали.

Мне статьей пригрозили, я приложила карту, она не сработала. Даю контролеру проверить, она говорит, мол, не оплачено. Я отвечаю: смотрите камеры автобуса. Смотреть не стали под разными предлогами, решили докопаться. Потом прилетел штраф, я попыталась оспорить.

При дальнейшей попытке восстановить справедливость Юлия получила уведомление, в котором говорилось, что она якобы оскорбила представителя власти, а это может повлечь за собой уголовное наказание. «С моей стороны был только повышенный тон в ответ на ровно такой же повышенный тон. Оскорблений не было. В итоге я оплатила штраф», — добавила она. 360.ru обратился за комментарием в Департамент транспорта Москвы. Ведомство направило ответ пресс-службы ГКУ «Организатор перевозок». Там пояснили, что инцидент, о котором сообщили сегодня несколько Telegram-каналов, произошел около 11:30 в салоне автобуса маршрута е152.

«Контролеры проводили проверку оплаты проезда и выявили двух пассажиров без нее. По просьбе пассажиры предъявили удостоверение личности для оформления административных материалов. Однако некоторые начали активно препятствовать работе: вырывали документы из рук и повышали голос», — подчеркнули в пресс-службе.

Фото: РИА «Новости»

В отношении не оплативших проезд пассажиров вынесли постановления. Также в организации напомнили, что, согласно правилам пользования наземным городским транспортом общего пользования, пассажир обязан оплатить проезд сразу при входе в транспортное средство. Если гражданин не согласен с действиями или решениями контролеров, он может обжаловать их в установленном законом порядке. «Напоминаем, что контролеры — это должностные лица, агрессия или нападение на сотрудников Московского транспорта расценивается как насилие в отношении представителя власти. Контролеры не имеют технической возможности и доступа к программному обеспечению валидаторов для изменения режима их работы», — заключили в ГКУ.