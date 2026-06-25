Сябитова рассказала, сколько времени нужно встречаться до свадьбы

Телеведущая и сваха Роза Сябитова поделилась с Life.ru мнением о том, сколько времени паре стоит встречаться до свадьбы. Она дала несколько советов по отношениям.

По мнению Сябитовой, идеальный срок между знакомством и регистрацией брака — один год. За это время, как она считает, пара успевает пройти через несколько стадий, которые можно сравнить со сменой сезонов: от знакомства до помолвки и свадьбы.

«За год люди попадают в разные ситуации, как в разные времена года, и это дает возможность узнать друг друга получше», — отметила Сябитова.

Также сваха высказалась о сожительстве, сказав, что не видит в нем ничего плохого. Она заметила, что это совместное проживание, которое имеет право на существование.

Молодым парам Сябитова посоветовала официально регистрировать брак, так как это дает государственную защиту, особенно для женщин и детей. А тем, кто в возрасте, — чтобы избежать проблем с наследством. Однако, по ее словам, выбор формы отношений остается за самими людьми.