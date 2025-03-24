«Ситуация спасения». В Госдуме оценили выплаты беременным школьницам

Ежегодно в России беременеют сотни девушек до 18 лет, которые нуждаются в помощи государства. Об этом в интервью изданию «Абзац» заявила зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Депутат предположила, что в Орловской области денежные средства будут выплачивать тем школьницам, которые находятся в кризисных центрах. Она напомнила, что в России над разработкой рекомендаций для таких социальных учреждений работает отдельная группа.

«Главное слово здесь — „кризисное“. Это ситуация спасения, когда уже наступила беременность и надо спасти девочку», — объяснила Буцкая.

В кризисных центрах девочкам оказывают психологическую, юридическую и медицинскую помощь, а также, в случае необходимости, обеспечивают крышей над головой, если их выгоняют из дома.

Ранее стало известно, что власти Орловской области включили в программу поддержки беременных учениц школ. С 2024 года в регионе финансовую поддержку оказывают молодым беременным девушкам, студенткам колледжей и университетов. Выплата по такой программе составляет 100 тысяч рублей.