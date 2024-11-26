«Ситуация довольно сложная». В строительной сфере пришлось сильно повысить зарплаты

HR-специалист Мурадян: строительной отрасли не хватает почти 300 тысяч человек

Дефицит рабочих рук разогнал рост зарплат в строительной сфере. Как выйти из сложившейся ситуации и какую роль в этом играют мигранты, рассказал 360.ru HR-специалист Гарри Мурадян.

По его словам, дефицит в 300 тысяч человек возник из-за оттока кадров в другие отрасли, прежде всего в ВПК, и ужесточения миграционной политики. Однако зарплаты для тех, кто остался, действительно выросли — приблизительно в три раза.

«Ситуация довольно сложная. Строительная отрасль традиционно зависит от иностранной рабочей силы, особенно в низкоквалифицированных профессиях. Без мигрантов возможно возникновение задержек в реализации строительных проектов, что может негативно сказаться на экономике в целом», — заявил Мурадян.

Однако он добавил, что благодаря этому открываются перспективы для местных кадров и внедрения новых технологий. Собеседник 360.ru призвал развивать внутренние ресурсы и адаптировать отрасль к сложившимся условиям.

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