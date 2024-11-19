«Рожать под госзаказ». Идею чиновника о малярах из роддома раскритиковали в Госдуме

Сварщики и другие специалисты строительной отрасли выходят не из роддомов, а из училищ и колледжей. Об этом в Telegram-канале напомнил депутат Госдумы Ярослав Самылин, комментируя призыв гендиректора Фонда капитального ремонта Свердловской области Станислава Суханова к россиянкам рожать рабочих строительных специальностей из-за нехватки рук.

Самылин заявил, что инициативы для повышения рождаемости в России уже вышли на неадекватный уровень, когда одна идея хуже другой.

«Раньше женщин заставляли просто рожать, а теперь уже рожать под госзаказ», — написал депутат.

Он подчеркнул, что, вместо того, чтобы перекладывать решение на россиянок, необходимо повышать престиж среднего профессионального образования, а нехватку кадров компенсировать роботизацией.

«Не учись, не работай, не просто рожай, а рожай именно сварщиков — не много ли требуют от девушек? Давайте не подменять работу над реальными решениями проблем популистскими инициативами», — призвал политик.

Свое заявление с призывом к россиянка рожать сварщиков и маляров глава фонда капитального ремонта Свердловской области Станислав Суханов объяснил сильным дефицитом рабочих, вызванным сокращением количества мигрантов в регионе. Он пояснил, что для проведения работ по ремонту и модернизации жилых домов нужны новые силы, которых взять неоткуда.