Систему «Госуслуг» полностью изменят

В России проведут масштабную модернизацию системы портала «Госуслуги». Об этом «Известиям» сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

По его словам, в комплексные пакеты объединят прежде разрозненные сервисы, упор сделают на конкретные жизненные ситуации. В обновленной системе пользователям не придется искать каждую услугу по отдельности, они получат доступ к ним в режиме «одного окна».

«Когда человек открывает бизнес, выходит на пенсию или оформляет документы при рождении ребенка, то должен получать необходимые услуги пакетом, без сбора лишних документов и необходимости разбираться в работе разных ведомств. Каждая услуга должна быть быстрой и удобной», — подчеркнул Григоренко.

Вице-премьер добавил, что персонального куратора закрепят за каждой услугой. Он поможет развивать сервис, устранять сбои и взаимодействовать с пользователями.

