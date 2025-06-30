Дисциплинирует и устраняет конфликты. В чем польза школьной формы

Применение школьной формы в российских школах необходимо. Мера поможет детям сконцентрироваться на учебе и минимизирует конфликты из-за финансового положения. Об этом 360.ru сообщила психолог Екатерина Кольцова.

По словам специалиста, когда ученики одеты в разной цветовой гамме, это создает визуальный шум, который снижает концентрацию и отвлекает от задач.

«Общий стандарт, например в черном, синем или коричневом цвете, способствует тому, чтобы ничего не отвлекало от учебы и от учителя», — сказала собеседница 360.ru.

Также это позволит снизить количество конфликтных ситуаций между детьми на тему того, кто лучше одет. Однако важно оставить школьникам возможность проявлять индивидуальность.

«Было бы здорово, если бы дети могли самореализовываться, выбирая себе, например, воротнички, ремни или аксессуары», — пояснила психолог.

Кольцова добавила, что необязательно придерживаться определенной модели формы для всей школы. Достаточно будет соблюдать единую цветовую гамму и обозначить элементы одежды: брюки или юбка, пиджак, жилетка.

«Если требовать приобретения конкретной формы, это может нарушать границы родителей. Ведь в таком случае всем необходимо произвести покупку в одном магазине. Но для кого-то это может оказаться дорого, а для кого-то, напротив, качество покажется слишком низким», — пояснила специалист.

Ранее стало известно, что с 1 июля в России вступает в силу новый ГОСТ с требованиями по школьной форме. Согласно ему, одежда учащихся должна быть не только удобной и эстетичной, но и патриотичной.