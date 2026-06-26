Синоптики спрогнозировали отступление аномальной жары в Новосибирской области
В Новосибирской области на выходных ожидается изменение погоды, и аномальная жара, которая держалась с начала месяца, отступит. Об этом сообщил atas.info со ссылкой на данные сервиса «Яндекс.Погода».
В субботу, 27 июня, ночью температура составит +19 градусов, а днем поднимется до +28 градусов. Ожидается переменная облачность.
В воскресенье, 28 июня, ночью будет +18 градусов, а днем также +28 градусов. Местами прогнозируются дожди.
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