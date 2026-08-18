Синоптики спрогнозировали грозу в Москве 19 августа

Предстоящей ночью, а также днем 19 августа, в Москве и Подмосковье ожидаются грозы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

В Москве ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. По данным синоптиков, температура в столице 19 августа поднимется до +15 градусов, максимум — до +17 градусов. В области прогнозируется до +18. При этом ночью будет дуть юго-восточный и южный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду.

Осадки не исключаются и в ночь на 20 августа. В этот день воздух прогреется до +22 градусов и в столице, и в регионе.

Ранее москвичей предупредили о перепадах температуры в сентябре. По мнению руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, осенью будут как хорошие периоды с теплом, так и до резкие похолодания.