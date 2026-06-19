Синоптики спрогнозировали дожди и грозы в Татарстане в выходные

Погода в Татарстане определяется глубокой тропосферной ложбиной, которая связана с наземными циклонами и атмосферными фронтами. Именно эти факторы приносят кратковременные осадки, сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на Гидрометцентр республики.
В субботу, 20 июня, ночью местами ожидаются небольшие осадки. Утром и днем под влиянием южного циклона в большинстве районов республики пройдут дожди, которые могут сопровождаться грозами и усилением ветра.
Температурные показатели останутся на прежнем уровне: ночью — +10…+15 градусов, днем — +20…+25 градусов.
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