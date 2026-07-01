Синоптики пообещали жителям Челябинской области июль без аномальной жары

По данным Гидрометцентра России, в июле в Челябинской области не ожидается погодных аномалий. Температура и количество осадков будут в пределах нормы, написало URA.RU .

Метеорологи уточнили, что среднемесячная температура воздуха в регионе составит от восемнадцати до двадцати двух градусов. Норма для этого периода — от семнадцати до двадцати градусов.

Также специалисты отметили, что месячное количество осадков прогнозируется в пределах нормы: от семидесяти до ста восьми миллиметров в северной половине области и от сорока восьми до семидесяти семи миллиметров — в южной.