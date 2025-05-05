Синоптики пообещали Санкт-Петербургу снег и заморозки

Жителей Санкт-Петербурга ожидает неблагоприятная погода 5 мая. Об этом сообщила пресс-служба городского управления МЧС.

Днем в понедельник ожидаются дождь и порывы ветра до 15 метров в секунду. Также 5 мая в городе ожидают похолодание.

Ночные заморозки до -1°С в окрестностях Петербурга возможны 7 и 8 мая. В Ленинградской области температура может снизиться до -4°С. Днем температурные колебания ожидаются в пределах +5…+10°С.

Синоптики на странице во «ВКонтакте» отметили, что регион к 5 мая окажется под влиянием сразу двух циклонов, поэтому в течение недели ожидаются осадки различной интенсивности, включая снежную крупу и мокрый снег.

Метеоролог Павел Иванов добавил, что над европейской частью России в настоящее время зависла высотная ложбина — атмосферная яма, в которую стекается холодный воздух. Именно она определяет характер погоды.

Ранее стало известно, что воскресенье, 4 мая, стало самым теплым днем с начала месяца в Москве.