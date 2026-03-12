Синоптики пообещали москвичам тепло до 15 градусов в четверг

В Москве будет сухая погода и потепление до 15 градусов. Об этом рассказал в беседе с РИА «Новости» специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В течение дня инициатива в атмосфере Центральной России будет принадлежать антициклону, и погода вновь наладится, а показатели максимальных термометров устремятся на штурм рекорда 2025 года, когда в этот день было +11 градусов», — сказал он.

Синоптик назвал эту температуру аномальной, она на 10-12 градусов выше нормы и соответствует показателям второй половины апреля. Сегодня в Москве ожидается от 12 до 15 градусов тепла.

Эксперт уточнил, что ветер будет юго-западный со скоростью 1–6 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится и достигнет 753 миллиметров ртутного столба. При этом солнечная активность и геомагнитная обстановка останутся спокойными.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что в ближайшую неделю в столице будет теплая и солнечная погода. Однако в отдельных регионах Подмосковья возможен слабый минус.