Синоптик Ильин рассказал, что в Москве начнется весеннее потепление

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал RT , что в ближайшую неделю жителей Москвы ожидает теплая и солнечная погода.

Специалист отметил, что днем температура воздуха будет колебаться в пределах от +5 до +10 градусов. По ночам ожидается от 0 до +2 градусов.

«На солнце где-то может быть и теплее», — поделился он.

Ильин добавил, что среднесуточные температуры будут выше нуля, что свидетельствует о начале климатической весны. Однако синоптик не исключил слабый минус в отдельных районах Московской области.

«До вторника теплая и хорошая погода, без осадков и с обилием солнца», — отметил Ильин.

К концу второй декады марта ожидается понижение температуры, но серьезных похолоданий не предвидится. Днем столбик термометра будет показывать от +1 до +6 градусов, а ночью — от -3 до 0 градусов.