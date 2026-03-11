Синоптик Ильин рассказал, что в Москве начнется весеннее потепление
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал RT, что в ближайшую неделю жителей Москвы ожидает теплая и солнечная погода.
Специалист отметил, что днем температура воздуха будет колебаться в пределах от +5 до +10 градусов. По ночам ожидается от 0 до +2 градусов.
«На солнце где-то может быть и теплее», — поделился он.
Ильин добавил, что среднесуточные температуры будут выше нуля, что свидетельствует о начале климатической весны. Однако синоптик не исключил слабый минус в отдельных районах Московской области.
«До вторника теплая и хорошая погода, без осадков и с обилием солнца», — отметил Ильин.
К концу второй декады марта ожидается понижение температуры, но серьезных похолоданий не предвидится. Днем столбик термометра будет показывать от +1 до +6 градусов, а ночью — от -3 до 0 градусов.