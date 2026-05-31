Синоптики пообещали москвичам дождь, грозу и сильный ветер

Кратковременный дождь с грозой ожидается в ближайшие часы в столице, прогнозируют синоптики. Об этом сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

Осадки пройдут до 21:00, при грозе порывы ветра могут достигать 15м/с.

Чтобы уберечься от молний и не получить травмы, специалисты советуют соблюдать правила безопасности.

Во время грозы нежелательно прятаться под деревьями, находиться у воды, в открытом поле, на холмах и вблизи линий электропередач. Следует держаться подальше от рекламных щитов, ветхих построек и остановок.

Находясь дома, желательно закрыть окна и двери, отключить электроприборы и не пользоваться стационарным телефоном.