Синоптик Винштейн рассказал, что в Кургане с 1 по 15 июля ожидается температура около +21 градуса

В Кургане с 1 по 15 июля ожидается температура около +21 градуса, что на два градуса выше средних многолетних значений. Синоптики прогнозируют частые дожди, написало URA.RU .

По данным синоптика Ильи Винштейна, днем температура будет колебаться от +22 до +29 градусов, а ночью — от +12 до +18 градусов. Самый теплый период прогнозируется с 7 по 13 июля, когда воздух будет прогреваться на 3–4 градуса выше нормы. За первые 15 дней месяца в Кургане может выпасть до 50 мм осадков, что превышает средние показатели для этого периода.

Отметим, что июнь в Кургане также завершился с превышением климатической нормы. Среднемесячная температура составила +20,3 градуса, а общее количество осадков достигло 81 мм, что на 59% больше обычного.