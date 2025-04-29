Синоптик Шувалов рассказал, что праздничные дни в Москве будут дождливыми

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил радио Sputnik , какая погода ожидается на предстоящие майские праздники. По его словам, праздничные дни будут дождливыми.

Во вторник и среду ожидается дождь, а самые сильные осадки прогнозируются на 1 и 4 мая. В первый день мая в Москву и область придет западный циклон, который принесет около четырех или пяти частей месячной нормы осадков. Затем последует перерыв, и 4 мая столицу настигнет другой циклон с фронтальными разделами, снова пойдут дожди.

Дневная температура воздуха составит +10…15 градусов, ночная — +2…7 градусов. Синоптик подчеркнул, что такая погода соответствует климатической норме для конца апреля и начала мая. Снег не предвидится.