Синоптик Шувалов пообещал москвичам теплую погоду 8 марта

В Москве и Московской области 8 марта прогнозируется теплая погода. Об этом «Ридусу» сообщил синоптик и климатолог Александр Шувалов.

По его словам, хотя сейчас сложно с уверенностью говорить о прогнозе на длинные выходные, конец февраля и начало марта принесут периоды теплой погоды. Дневные температуры превысят климатическую норму на три-четыре градуса.

Метеоролог предупредил, что 4–5 марта будет небольшое похолодание. Однако к празднику Москву и область снова ожидает потепление.