Синоптик Шувалов: аномальное тепло угрожает озимым культурам

Аномально теплая погода в средней полосе России может негативно отразиться на озимых культурах, таких как пшеница, ячмень и рожь. Об этом предупредил синоптик Александр Шувалов в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» .

Специалист отметил, что сильные аномалии, как правило, имеют отрицательные последствия. Так, отсутствие снега при сильных морозах и недостаток влаги не позволяют зерновым культурам прорасти.

Кроме того, синоптик подчеркнул, что температура, которая считается аномальной для января, сохранится до конца месяца. В настоящее время столбики термометров превышают норму более чем на 4 градуса, что характерно для начала ноября, а не для середины зимы.