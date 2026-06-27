Синоптик рассказал о погоде в Москве в последнюю субботу июня

Небольшой дождь ожидается в Москве в 27 июня, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Днем температура составит 19-22 градуса, облачно с прояснениями, ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление будет в норме, примерно 748 миллиметров ртутного столба, добавил Тишковец.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что прохладная летняя погода продержится в Московском регионе до воскресенья. Уже в понедельник ожидается повышение температуры до 20-25 градусов.

Об осеннем похолодании речи не идет, заверил он.