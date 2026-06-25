До осенних температур далеко. Москвичам рассказали о скором потеплении

Синоптик Ильин: осеннего похолодания в Московском регионе в июне не будет

Осеннее похолодание в Московском регионе не ожидается в конце июня. Об этом 360.ru рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Он уточнил, что температура сейчас находится в рамках нормы.

«Я бы не стал называть это осенним похолоданием. У нас и летом часто в июне температура опускается, это все в пределах климатической нормы», — отметил специалист.

По его словам, прохладная летняя погода продержится в регионе до воскресенья. Уже в понедельник ожидается слабое превышение температурной нормы, подчеркнул Ильин. Столбики термометров дойдут в столице до +21…+25, а в области — +20…+25 градусов.

В пятницу и субботу прольются дожди. В последний день рабочей недели градусники покажут в Москве +20…+22, а в Подмосковье — +17…+23. Подробно о том, какая погода ждет жителей и гостей региона в ближайшие дни, читайте в материале 360.ru.