Синоптик рассказал о погоде в Москве и Подмосковье в понедельник

В Москве и области 20 апреля будет облачно и местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом в телеграм-канале заявил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня погоду в столичном регионе сформирует тыловая, холодная часть циклона, выходящего с юга в районы Средней Волги», — написал он.

По словам специалиста, в таких условиях ожидается облачность, местами — в основном на востоке и юге — возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На юго-востоке области местами пройдут умеренные осадки. В южных и восточных районах Подмосковья, а также в Новой Москве не исключено образование временного снежного покрова высотой до 1–3 сантиметров.

Температура воздуха в Москве составит +5–7 градусов. В области термометры покажут от +1 до +8 градусов. Ветер северо-восточный, порывистый, его скорость достигнет 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление существенно не изменится и останется вблизи нормы — 746 миллиметров ртутного столба. Во вторник осадков не ожидается. Ночью температура опустится до нуля, днем воздух прогреется до плюс 8–10 градусов.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что ночью в некоторых районах Московской области выпал снег. Речь идет о Домодедово, Кашире и Дмитрове.