«Осень вступила в свои права». Москвичей предупредили о тумане и осадках 8 октября

Синоптик Тишковец: в Москве 8 октября будет облачная погода до +14 градусов

В среду в Москве прогнозируется облачность, моросящие осадки, слабая дымка и температура до +14 градусов. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В течение дня <…> ожидается преобладание облачной погоды, местами возможна морось, дымка. Ветер — юго-восточный, один-шесть метров в секунду», — сказал синоптик.

По его словам, температура воздуха будет +11-14 градусов, это на пять градусов теплее климатической нормы. К вечеру атмосферное давление незначительно снизится до 751 миллиметра ртутного столба.

До конца недели продержится влажная и относительно теплая погода, а в выходные начнутся дожди и похолодает до +5-8 градусов.

«Осень вступила в свои права», — дополнил Тишковец.

Ранее специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что первый снег в Москве может выпасть в последних числах октября. По ее словам, в этот период обычно устанавливается временный снежный покров.