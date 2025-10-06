Москвичам пообещали небольшие дожди и до +14 градусов тепла 6 октября

В понедельник в Москве пройдут небольшие дожди, температура прогреется до +14. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с РИА «Новости» .

По его словам, в течение дня погода будет формироваться под влиянием приближающегося с западного направления циклона из Северной Атлантики. В связи с этим в Москве и области начнется пасмурная погода с облачностью.

«Местами пройдут небольшие дожди, в первой половине дня сохранятся очаги туманов. Температура воздуха остается на один-два градуса выше климатической нормы. Днем в Москве +12…+14, по области +10…+15 градусов», — сказал он.

По словам метеоролога, ожидается западный ветер скоростью от одного до шести метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 749 миллиметров ртутного столба, что немного превышает норму.

Ранее сильный снегопад обрушился на Иркутскую область. Восемь населенных пунктов оказались обесточены из-за непогоды.