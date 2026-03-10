Синоптик рассказал москвичам о погоде 10 марта

Во вторник в Москве температура поднимется до +8 градусов, а в Московской области — до +9, осадков не предвидится. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с РИА «Новости» .

«Сегодня погоду в столичном регионе будет формировать северная периферия антициклона. В такой ситуации в Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков», — сказал он.

По словам синоптика, . В городе столбики термометров поднимутся до +6–8 градусов, по области — до +4–9. Это превышает климатическую норму на 4–5 градусов. Также в столице будет западный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду. Давление повысится и достигнет 751 миллиметра ртутного столба, что превышает стандартные показатели.

Ранее синоптик Евгений Тишковец заявил, что со вторника, 10 марта, в Москве начнется метеорологическая весна. По его словам, тепло наступило с опережением климатического графика.