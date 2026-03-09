Метеорологическая весна начнется в Москве 10 марта

Синоптик Тишковец: в Москве со вторника наступает метеорологическая весна

Со вторника, 10 марта, в российской столице с опережением климатического графика начнется метеорологическая весна. Об этом сообщил синоптик Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

«Произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону положительных значений», — пояснил он.

В ночь на вторник ожидаются пасмурная погода и небольшие осадки. Днем благодаря влиянию промежуточного гребня с запада облака поредеют и воздух прогреется до +8 градусов.

На неделе продолжится потепление, преобладать будет солнечная и сухая погода. Ночами температура составит не ниже -2 градусов, а к середине дня ожидается до +11 градусов.

Ранее москвичам рассказали, когда в столице «сдуются» сугробы. К следующим выходным их высота может уменьшиться примерно на 15 сантиметров.