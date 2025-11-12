Синоптик рассказал, когда в Москве начнется снегопад

В начале следующей недели в Москве начнутся снегопады и ледяные дожди. Улицы временно покроет снежный слой. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА «Новости» .

«В ночь на понедельник тоже малооблачно и заморозки, а днем теплый фронт принесет снегопады, переходящие в ледяные дожди», — сказал он.

Специалист отметил, что температура в регионе будет от 0 до +3. Снежный покров успеет вырасти до 1-3 сантиметра и быстро растает.

Ранее Евгений Тишковец в беседе с 360.ru заявил, что на этих выходных в столице должен выпасть первый снег. По его словам, в ночь на воскресенье подморозит до -2 градусов, поэтому на дорогах появится гололедица. Он призвал водителей в срочном порядке менять резину на зимнюю. По мнению синоптика, устойчивый снежный покров появится примерно в конце ноября.