Синоптик рассказал, когда снег полностью растает в Москве

На севере Московской области снег полностью сошел, а в Москве это случится не позднее 3 апреля. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире «Соловьев.Live», фрагмент с выступлением синоптик опубликовал в своем телеграм-канале .

По его словам, еще вчера в Дмитрове и Клину было по 1–2 сантиметра, сегодня — ноль. В Москве на ВДНХ за последние сутки снег уменьшился на три сантиметра и сейчас составляет 13 сантиметров, в Балчуге — 15, в Тушине — 11. Однако на юге столицы снежный покров еще внушительный: в Коломне и Кашире — 28 сантиметров, в Черусти — 23.

«С учетом ожидаемых прогностических значений температуры и того момента, что на следующей неделе в Центральной России пойдут дожди, думаю, что к 3 апреля обнулится снежный покров окончательно и в пределах МКАД», — сказал он.

В столице сейчас стоит ясная и сухая погода. В течение дня воздух прогреется до +12... +15 градусов. Ветер южный, атмосферное давление — 746,2 миллиметра ртутного столба.

До конца рабочей недели характер погоды не изменится: по ночам — около нуля, днем — +13... +16 градусов, в субботу — до плюс 18 градусов, что близко к рекорду для 28 марта, установленному в 2020 году (плюс 17,4 градуса). Однако есть вероятность, что в апреле холода вернутся.