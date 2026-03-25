До +15 градусов тепла пообещали москвичам 25 марта

Синоптик Тишковец: в Москве 25 марта температура поднимется до +15 градусов

В Москве в среду температура поднимется до +15 градусов, осадков не прогнозируется. Об этом в телеграм-канале заявил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, на протяжении дня погодные условия в Центральной России будет определять западная периферия антициклона.

«В Москве и по области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный 1-6 метров в секунду. Температура воздуха +12-15 градусов», — написал синоптик.

По его словам, столбики барометров начнут незначительно опускаться до отметки 744 миллиметра ртутного столба.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что москвичей до конца месяца ждет теплая погода с превышением климатической нормы на 4-5 градусов. Кроме того, осадков почти не выпадет. Только 28 марта регион могут зацепить дожди.