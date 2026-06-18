Синоптик Пулин спрогнозировал дожди в Екатеринбурге в конце недели

По его словам, осадков не ожидается до субботы, после чего они могут вернуться и продлиться до среды. Специалист отметил, что 19 июня температура поднимется до +24 градусов, а 20 июня — до +26 градусов.

Для Свердловской области в целом прогноз следующий: над Уралом установится контрастный атмосферный фронт, который разделит теплый воздух с юга и холодный с запада.