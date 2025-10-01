Синоптик предупредил о скорых заморозках на всей европейской части России

Вильфанд: почти на всей европейской части России ожидаются заморозки

Почти на всей европейской части России в ближайшие сутки начнутся ночные заморозки. Об этом заявил в беседе с РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«До -5 градусов в Ивановской, Костромской, Ярославской областях, до -4 — в Московской области. Заморозки и на юге ЦФО — в Тамбовской, Воронежской, Курской областях», — заявил он.

Также понижение температуры ночью до -2 градусов будет в Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областях. До -2-5 градусов ожидают в Башкирии, Татарстане, Ульяновской, Пензенской, Свердловской и Самарской областях.

По его словам, самая холодная погода будет в Якутии. В северных районах региона температура снизится на 5-10 градусов ниже нормы, опустившись до отметки -19-21 градус.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве ударили первые заморозки. Прошлой ночью в условиях малооблачной погоды сильно похолодало.