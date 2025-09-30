Первые заморозки пришли в Москву

В Москве ударили первые заморозки — прошедшей ночью в условиях малооблачной погоды ощутимо похолодало. Об этом в Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На опорной метеостанции ВДНХ столбик минимального термометра к 06:00 показал -0,2, в центре города, на Балчуге, +2,6, в Тушино +0,8, Строгино +2,2, Бутово -1,7», — написал метеоролог.

По его словам, в Подмосковье практически повсеместно наблюдается слабоотрицательная температура. Больше всего похолодало в Черустях, там воздух остыл до -0,6 градуса.

Последний раз заморозки фиксировали в Москве в этом году 3 мая. Тогда столбики термометров опустились до -0,2 градуса.

Заморозки ожидаются в ближайшее время на большей части территории России. Холода начнут распространяться с запада на восток.