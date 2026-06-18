Синоптик Позднякова пообещала москвичам в четверг дожди и 18 градусов тепла

В четверг в Москве сохранится сырая и прохладная погода, воздух прогреется максимум до +18 градусов, не исключены грозы. Об этом заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РИА «Новости» .

«Характер погоды в Москве в четверг будет определять тыловая часть циклона, поэтому в течение всех суток могут приниматься дожди. Ночью будет небольшой дождь, днем — кратковременный дождь», — сказала она.

Синоптик уточнила, что могут развиться отдельные грозовые очаги. Ночью температура в столице может опуститься до +10–12, в области — до +7–12 градусов. Днем столбики термометров покажут +16-18 градусов.

Завтра дожди будут сильнее, чем ночью. Ветер сохранит юго-западное направление, его скорость — 4–9 метров в секунду.

Ранее Позднякова пообещала москвичам потепление в конце недели. По ее словам, начиная с выходных погоду уже будет определять гребень антициклона, дожди прекратятся, а ночи станут теплее.