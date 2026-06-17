Синоптик Позднякова пообещала москвичам потепление в конце недели

Синоптик Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве на этой неделе. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

По словам эксперта, до пятницы, 19 июня, включительно в столице будет прохладно и местами дождливо, возможны грозы.

«Только начиная с выходных там погоду будет уже определять гребень антициклона, погода будет без осадков, ночи станут теплее, преобладающая температура в Москве где-то будет +13…+14 градусов минимальная», — отметила специалист.

Позднякова также пообещала потепление днем до +22…+24 градусов, то есть до климатической нормы.