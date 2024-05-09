Синоптик посоветовал отменить пролет авиации на параде Победы | 360°

Эксклюзив 09 мая 2024, 10:14 Синоптик посоветовал отменить пролет авиации на параде Победы Синоптик Ильин рекомендовал отменить пролет авиации на параде Победы в Москве РИА «Новости»

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Участие авиационных подразделений в параде Победы в Москве следует отменить из-за неблагоприятных погодных условий. Такое мнение в беседе с 360.ru сказал синоптик, военный метеоролог Александр Ильин.

«Сильный ветер у земли, сильный ветер на высотах, не исключен сдвиг ветра, поэтому пролет авиационных групп будет связан с большими сложностями. Я бы рекомендовал воздушные группы отменить», — заявил он.

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Метеоролог отметил, что конечное решение примет главнокомандующий Вооруженными силами.

«Несмотря на то, что солнце проглядывает, еще остается вероятность зарядов снега, это будет ухудшать полетную видимость. Все это не благоприятствует выполнению задач авиации», — добавил Ильин.

В авиационной части парада Победы примут участие «Стрижи» и «Русские витязи». Ранее 360.ru показал на видео самолеты, ждущие отправления из Кубинки.