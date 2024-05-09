Погода летная. «Русских витязей» и «Стрижей» сняли в Кубинке перед парадом Победы | 360°

Общество 09 мая 2024, 09:04 Погода летная. «Русских витязей» и «Стрижей» сняли в Кубинке перед парадом Победы «Русских витязей» и «Стрижей» сняли в Кубинке перед парадом Победы

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Знаменитые «Русские витязи» и «Стрижи» ожидают отправления для участия в параде Победы в Москве. Кадры из Кубинки показала корреспондент «360» Маруся Михейчик.

«Летчики передают, что погода летная. Примерно в 09:50 самолеты должны стартовать с аэродрома», — отметила она.

В этом году в параде Победы примут участие более девяти тысяч человек, а также 75 единиц военной техники и авиация. Также по Красной площади пройдут участники СВО.

Присутствовать на знаковом мероприятии 9 Мая будут лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, а также президенты Кубы, Лаоса и Республики Гвинея-Бисау.

Также приглашения на парад получили руководители исполнительных органов СНГ, Союзного государства, ОДКБ, ЕАЭС, Евразийского банка развития, ШОС и ряда других государств, руководители диппредставительств и военные атташе из дружественных стран.