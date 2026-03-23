Синоптик пообещал москвичам всю неделю теплую погоду

Синоптик Шувалов заявил, что в Москве всю неделю будет тепло по-весеннему

В Москве на рабочей неделе ожидается солнечная и по-весеннему теплая погода, сугробы в городе могут полностью растаять к концу марта. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT .

«Будет все оптимистично, по-весеннему, к концу марта растают все последние сугробы. Сейчас по два-три сантиметра в день уходит», — сказал он.

По его словам, в столице весь март погода была устойчивой и однородной. В ближайшие дни ночью ожидаются слабые морозы — от нуля до -5 градусов, днем воздух будет прогреваться до +10 градусов, а на западе региона — до +12.14 градусов.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что за сутки высота снежного покрова в Московской области снизилась на один-семь сантиметров. В Москве она стала меньше еще на три сантиметра.