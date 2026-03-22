В Подмосковье снизилась высота снежного покрова

За минувшие сутки в Подмосковье высота снежного покрова снизилась на один-семь сантиметров. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

«В Московской области снега от 35 сантиметров на юге, в Кашире и Коломне, до пяти сантиметров на севере, в Клину», — написал он.

В столице высота снежного покрова за сутки стала меньше еще на три сантиметра и в воскресенье, 22 марта, составила 20 сантиметров на ВДНХ.

По словам синоптика, это на восемь сантиметров ниже климатической нормы для этой даты в Москве.

Ранее москвичам пообещали погоду «миллион на миллион» в воскресенье. В столице ожидается теплый и ясный день.