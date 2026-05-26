Синоптик опроверг слухи о грядущем урагане в Москве

Урагана 27 и 27 мая в Москве не предвидится, хотя ветер будет очень сильным, заявил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Днем во вторник в ряде СМИ появилась информация об урагане, который надвигается на столицу.

«У урагана порывы ветра начинаются от 33 метров в секунду, а для Москвы опасным явлением считается от 22 метров в секунду», пояснил Голубев. Он подтвердил, что в городе и области ожидаются дожди, грозы и сильный ветер до 15 м/с.

«Такие порывы можно считать сильными, но никак не ураганом», — подчеркнул представитель Гидрометцентра и напомнил, что ураганы — локальное явление и их невозможно прогнозировать заранее.

Ранее синоптики предсказали сильный ветер с порывами до 17 м/с в столичном регионе.