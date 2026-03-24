Синоптик назвал самый теплый день в Москве на этой неделе

Самым теплым днем на этой неделе в столице станет пятница, несмотря на расхождения в прогнозах синоптиков. Об этом заявила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с РИА «Новости» .

«В интернете публикуют различные прогнозы на эти выходные, но самый точный может быть только в середине рабочей недели. Поэтому на данный момент самый теплый день недели в Москве — пятница», — сказала она.

По словам метеоролога, в дневные часы до пятницы воздух в Москве будет прогреваться от 9 до 13 градусов выше нуля, а ночью ожидается от -3 до +2.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в столичном регионе на рабочей неделе будет солнечная и по-весеннему теплая погода. При этом сугробы в городе могут полностью исчезнуть уже к концу месяца. Сейчас уходит по два-три сантиметра снега в день.