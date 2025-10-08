Синоптик Позднякова предупредила москвичей о дождях и похолодании в конце недели

Согласно словам эксперта, до конца рабочей недели в Москве сохранится положительная аномалия температуры: теплые ночи с минимальной температурой 8–10 градусов тепла и дневной температурой 10–15 градусов.

«А вот в пятницу погода начнет меняться, атмосферное давление будет понижаться, и постепенно власть над погодой перейдет к циклону. Центр его будет располагаться над севером Европейской России. Но этот циклон холодный — потому что в центре его будет поступать стратосферный холод. Конечно, это скажется и на приземной температуре воздуха», — объяснила синоптик.

В ночь на пятницу, 10- октября, минимальная температура в Москве и области опустится до +4 градусов, а дневная температура будет около 7 градусов тепла. В выходные ожидается большое количество дождей, а температура продолжит понижаться.