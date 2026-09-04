Синоптик Леус спрогнозировал до +22 градусов в Москве 4 сентября

Облачность с прояснениями ожидается в Москве 4 сентября. Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Днем солнечные лучи будут более активно прогревать воздушные массы, и температура на пару градусов превысит средние многолетние значения», — рассказал он.

Столбики термометров в пятницу поднимутся до +20…+22 градусов. Утром возможен туман. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба — чуть ниже нормы.

В Москве 1 сентября прогремела первая осенняя гроза. Жители столицы и области опубликовали в соцсетях фото с мощным ливнем.