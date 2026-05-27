Синоптик Колесов заявил, что День города в Петербурге оказался одним из самых холодных в XXI веке

Сегодня, 27 мая, Санкт-Петербург отмечает 323-й день рождения. Нынешний праздник стал одним из самых холодных в этом веке. Такое заявление сделал начальник Гидрометцентра Северной столицы Александр Колесов, сообщила gazeta.spb .

По его словам, особенно заметен контраст с жарким 2024 годом, когда температура воздуха поднялась почти до +28 градусов.

Специалист отметил, что дневная температура 27 мая может не превысить рекорд 2001 года, когда было зафиксировано +11,9 градуса. С севера уже подходят дожди, поэтому дальнейшего повышения температуры не ожидается.