Синоптик Колесов сообщил, что в Петербурге в начале мая ожидается теплая и солнечная погода

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на первые майские праздники. Он сообщил, что петербуржцы могут планировать поездки на дачу, так как с 1 по 3 мая ожидается солнечная и теплая погода без существенных осадков, привел слова эксперта сайт Neva.Today .

По данным метеоролога, самое теплое время придется на 2 мая. В пятницу, 1 мая, также будет солнечно, хоть и с облаками, а 3 мая солнце появится во второй половине дня.

Температура воздуха днем 1 мая достигнет +12…+17 градусов, 2 мая — +18…+23 градусов, а 3 мая — +14…+19 градусов. Ночью на 1 мая возможны отрицательные температуры. Осадков не ожидается 1 и 2 мая, но днем 3 мая местами по области может пройти небольшой дождь.