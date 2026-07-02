Синоптик Киктев сообщил, что жара в Центральной России сменится дождями к концу недели

Экстремальная жара, охватившая Центральную Россию, вызвана мощным антициклоном. Он заблокировал воздушные потоки из Африки и удерживал теплый воздух над Европой. Сейчас остаточное влияние этого явления ощущается и в России. Синоптики прогнозируют, что сегодня в Москве температура поднимется до +31 градуса, в Рязани и Туле — до +32, а в Белгороде и Воронеже — до +35 градусов.

Однако такая погода продлится недолго. По словам Киктева, говорить о начале сезона дождей рано. Изменение погоды ожидается в пятницу, субботу и воскресенье. Температура приблизится к климатической норме для этого времени года.

Ранее синоптик отметил, что в средней полосе России, включая центральные западные области и Черноземье, ожидается температура +30…+32 градуса. Такой прогноз дан для четверга, 2 июля.