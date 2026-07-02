Синоптик Киктев сообщил, что жара в Центральной России сменится дождями к концу недели
В Центральной России аномальная жара скоро уступит место дождям. Об этом «Звезде» сообщил заместитель директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев.
Экстремальная жара, охватившая Центральную Россию, вызвана мощным антициклоном. Он заблокировал воздушные потоки из Африки и удерживал теплый воздух над Европой. Сейчас остаточное влияние этого явления ощущается и в России. Синоптики прогнозируют, что сегодня в Москве температура поднимется до +31 градуса, в Рязани и Туле — до +32, а в Белгороде и Воронеже — до +35 градусов.
Однако такая погода продлится недолго. По словам Киктева, говорить о начале сезона дождей рано. Изменение погоды ожидается в пятницу, субботу и воскресенье. Температура приблизится к климатической норме для этого времени года.
Ранее синоптик отметил, что в средней полосе России, включая центральные западные области и Черноземье, ожидается температура +30…+32 градуса. Такой прогноз дан для четверга, 2 июля.