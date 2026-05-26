Синоптик исключила возможность торнадо в России

Торнадо не сформируется на территории России, это природное явление свойственно исключительно климату США. Об этом заявила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с РИА «Новости» .

«Торнадо — это сугубо американское явление, поэтому москвичи могут не переживать, что оно может пройти в столице и в России в целом», — сказала она.

Синоптик напомнила, что в некоторых СМИ можно увидеть словосочетание «русский торнадо», однако это только формулировка журналистов. О настоящем речи не идет. Американские климат и природа отличаются от российских, поэтому в России могут возникать ураганы и смерчи, но не торнадо.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что к концу рабочей недели температура в Московском регионе не превысит 14 градусов. По ее словам, 28 и 29 мая станут самыми прохладными днями.